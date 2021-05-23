Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хол Робсон-Кану - статистика

Завершил карьеру
21 мая 1989 (37)
#4 | Полузащитник
170 см
Уэльс | Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Бромвич
18
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3 : 1
23.05.2021
Вест Бромвич
61' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1 : 3
19.05.2021
Вест Хэм
1' - 89'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
1 : 2
16.05.2021
Ливерпуль
1' - 82'
15'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3 : 1
09.05.2021
Вест Бромвич
56' - 90'
61'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.05.2021
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2 : 2
25.04.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер
3 : 0
22.04.2021
Вест Бромвич
61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
3 : 0
12.04.2021
Саутгемптон
76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2 : 5
03.04.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
13.03.2021
Вест Бромвич
63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0 : 0
07.03.2021
Ньюкасл
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0 : 1
04.03.2021
Эвертон
78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1 : 0
27.02.2021
Брайтон
83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0 : 0
20.02.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1 : 1
14.02.2021
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2 : 0
07.02.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
02.02.2021
Вест Бромвич
68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2 : 2
30.01.2021
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
0 : 5
26.01.2021
Манчестер Сити
64' - 90'
84'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2 : 1
19.01.2021
Вест Бромвич
80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
16.01.2021
Вест Бромвич
69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1 : 0
28.11.2020
Шеффилд Юнайтед
66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
21.11.2020
Вест Бромвич
62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
2 : 0
04.10.2020
Вест Бромвич
60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
3 : 3
26.09.2020
Челси
66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Эвертон
5 : 2
19.09.2020
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вест Бромвич
0 : 3
13.09.2020
Лестер
60' - 90'
Главные новости
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
1
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
18
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+