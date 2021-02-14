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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 февраля 2021
Вест Бромвич
14.02.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
2'
М. Дианье
44'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Дианье
89'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Р. Снодграсс
87'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
85'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
79'
79'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Фред
Замена
Д. Ливермор
️️️️
О. Йокушлу
67'
66'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
А. Марсьяль
Желтая карточка
К. Бартли
61'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
Л. Пелтье
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Л. Шоу
Желтая карточка
К. Галлахер
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Дианье
Пас отдал
К. Галлахер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Роберт Снодграсс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
4-4-1-1
26
Джонстон
21
Пелтье
22
Таунсенд
5
Бартли
6
Аджайи
2
Мэйтленд-Найлс
8
Галлахер
5
Йокушлу
23
Снодграсс
10
Перейра
45
Дианье
4-2-2-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мактоминей
7
Фред
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
10
Кавани
9
Марсьяль
21
Пелтье
2
Ферлонг
2
Ферлонг
21
Пелтье
5
Йокушлу
8
Ливермор
8
Ливермор
5
Йокушлу
23
Снодграсс
25
Филлипс
25
Филлипс
23
Снодграсс
7
Фред
6
ван де Бек
6
ван де Бек
7
Фред
9
Марсьяль
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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