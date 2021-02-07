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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 07 февраля 2021
Тоттенхэм
07.02.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
54'
Г. Кейн
58'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Х. Сон
90'
+4
90'
Желтая карточка
К. Галлахер
80'
Замена
М. Перейра
️️️️
Р. Снодграсс
78'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Р. Сойерс
77'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Э. Ламела
74'
69'
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Грант
Замена
М. Доэрти
️️️️
С. Орье
68'
Желтая карточка
Э. Ламела
64'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Моура
58'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
92
Орье
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
7
Моура
9
Ламела
9
Кейн
4-4-2
26
Джонстон
6
Аджайи
22
Таунсенд
21
Пелтье
5
Бартли
2
Мэйтленд-Найлс
14
Сойерс
8
Галлахер
23
Снодграсс
9
Грант
45
Дианье
7
Сон
18
Скарлетт
18
Скарлетт
7
Сон
92
Орье
2
Доэрти
2
Доэрти
92
Орье
9
Ламела
34
Бергвейн
34
Бергвейн
9
Ламела
23
Снодграсс
10
Перейра
10
Перейра
23
Снодграсс
14
Сойерс
5
Йокушлу
5
Йокушлу
14
Сойерс
9
Грант
25
Филлипс
25
Филлипс
9
Грант
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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