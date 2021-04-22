Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Бромвич
Лестер - Вест Бромвич: обзор матча 22 апреля 2021
Лестер
22.04.2021, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
23'
Д. Варди
26'
Д. Эванс
36'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Бромвич
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Варди
85'
79'
Желтая карточка
К. Бартли
73'
Замена
К. Грант
️️️️
М. Перейра
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Мэддисон
72'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
У. Фофана
62'
61'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Дианье
57'
Желтая карточка
О. Йокушлу
46'
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Робинсон
ГОЛ! 3:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Варди
36'
ГОЛ! 2:0!
Д. Эванс
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Т. Кастань
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
3
Фофана
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Томас
21
Кастань
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
4-3-1-2
26
Джонстон
2
Ферлонг
26
О'Ши
5
Бартли
22
Таунсенд
25
Филлипс
5
Йокушлу
2
Мэйтленд-Найлс
10
Перейра
47
Робинсон
45
Дианье
9
Варди
26
Прат
26
Прат
9
Варди
3
Фофана
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
3
Фофана
10
Мэддисон
22
Перес
22
Перес
10
Мэддисон
47
Робинсон
6
Аджайи
6
Аджайи
47
Робинсон
45
Дианье
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
45
Дианье
10
Перейра
9
Грант
9
Грант
10
Перейра
Остались в запасе
Лестер
Вест Бромвич
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Лестер - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Вест Бромвич
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+