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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Вест Хэм
Вест Бромвич - Вест Хэм: обзор матча 19 мая 2021
Вест Бромвич
19.05.2021, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
27'
М. Перейра
45+1'
Т. Соучек
82'
А. Огбонна
88'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вест Хэм
Замена
М. Дианье
️️️️
Х. Робсон-Кану
89'
89'
Замена
И. Диоп
️️️️
П. Форнальс
88'
ГОЛ! 1:3!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Лингард
87'
Желтая карточка
К. Доусон
Замена
К. Грант
️️️️
О. Йокушлу
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Огбонна
Пас отдал
А. Крессуэлл
72'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
С. Бенрахма
Замена
Г. Диангана
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
69'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Пас отдал
С. Бенрахма
Желтая карточка
О. Йокушлу
40'
34'
Желтая карточка
А. Огбонна
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
27'
3'
Пенальти не реализован!
Д. Райс
Желтая карточка
С. Джонстон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
32
Toby King
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
22
Таунсенд
6
Аджайи
5
Бартли
2
Ферлонг
25
Филлипс
5
Йокушлу
8
Галлахер
2
Мэйтленд-Найлс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
15
Доусон
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
77
Лингард
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
2
Мэйтленд-Найлс
19
Диангана
19
Диангана
2
Мэйтленд-Найлс
4
Робсон-Кану
45
Дианье
45
Дианье
4
Робсон-Кану
5
Йокушлу
9
Грант
9
Грант
5
Йокушлу
8
Форнальс
6
Диоп
6
Диоп
8
Форнальс
10
Бенрахма
20
Боуэн
20
Боуэн
10
Бенрахма
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вест Хэм
32
Toby King
ЦФ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Натан Тротт
ВР
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
32
Toby King
ЦФ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Бромвич - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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