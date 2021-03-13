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Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Кристал Пэлас - Вест Бромвич: обзор матча 13 марта 2021
Кристал Пэлас
13.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
37'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Желтая карточка
Г. Кэхилл
90'
+3
Желтая карточка
П. ван Анхолт
90'
+1
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ж. Айю
84'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
74'
71'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
М. Филлипс
63'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
Э. Эзе
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Миливойевич
37'
36'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
25
Уорд
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
10
Заа
10
Эзе
10
Айю
20
Бентеке
4-4-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
26
О'Ши
5
Бартли
22
Таунсенд
2
Мэйтленд-Найлс
5
Йокушлу
8
Галлахер
25
Филлипс
10
Перейра
45
Дианье
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
10
Айю
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Айю
25
Филлипс
23
Снодграсс
23
Снодграсс
25
Филлипс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
10
Перейра
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Бромвич
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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