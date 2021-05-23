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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Вест Бромвич
Лидс - Вест Бромвич: обзор матча 23 мая 2021
Лидс
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
17'
Родриго
42'
К. Филлипс
78'
П. Бэмфорд (П)
90'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вест Бромвич
90'
ГОЛ! 3:1!
Х. Робсон-Кану
83'
Замена
К. Грант
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Бэмфорд
78'
Замена
Т. Робертс
️️️️
П. Эрнандес
70'
Замена
П. Стрейк
️️️️
Г. Берарди
70'
61'
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Робинсон
61'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. О'Ши
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Родриго
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Филлипс
42'
23'
Желтая карточка
К. Галлахер
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Рафинья
17'
Желтая карточка
Л. Купер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
3-3-3-1
1
Касилья
15
Даллас
12
Эйлинг
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
28
Берарди
11
Харрисон
19
Эрнандес
11
Рафинья
19
Родриго
3-2-4-1
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
26
О'Ши
2
Ферлонг
22
Таунсенд
25
Филлипс
8
Галлахер
5
Йокушлу
2
Мэйтленд-Найлс
47
Робинсон
28
Берарди
4
Стрейк
4
Стрейк
28
Берарди
19
Эрнандес
19
Робертс
19
Робертс
19
Эрнандес
19
Родриго
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Родриго
47
Робинсон
19
Диангана
19
Диангана
47
Робинсон
26
О'Ши
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
26
О'Ши
2
Мэйтленд-Найлс
9
Грант
9
Грант
2
Мэйтленд-Найлс
Остались в запасе
Лидс
Вест Бромвич
47
Джек Дженкинс
ЦП
30
Илан Мелье
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
42
Тим Ироегбунам
ЦП
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
47
Джек Дженкинс
ЦП
30
Илан Мелье
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Остались в запасе
42
Тим Ироегбунам
ЦП
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Лидс - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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