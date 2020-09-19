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Эвертон - Вест Бромвич
Эвертон - Вест Бромвич: обзор матча 19 сентября 2020
Эвертон
19.09.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
5 : 2
Завершен
Вест Бромвич
31'
Д. Калверт-Льюин
45'
Х. Родригес
54'
М. Кин
62'
Д. Калверт-Льюин
66'
Д. Калверт-Льюин
10'
Г. Диангана
47'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Бромвич
Замена
М. Кен
️️️️
Х. Родригес
78'
75'
Замена
С. Филд
️️️️
Р. Сойерс
71'
Замена
К. Эдвардс
️️️️
Г. Диангана
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Калверт-Льюин
71'
71'
Замена
М. Филлипс
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 5:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Х. Родригес
66'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Дукуре
65'
ГОЛ! 4:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ришарлисон
62'
ГОЛ! 3:2!
М. Кин
54'
47'
ГОЛ! 2:2!
М. Перейра
45'
+1
Красная карточка
К. Гиббс
ГОЛ! 2:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Ришарлисон
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
31'
Желтая карточка
А. Дукуре
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Диангана
Пас отдал
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-3-1-2
1
Пикфорд
12
Динь
22
Мина
5
Кин
23
Коулмен
6
Дукуре
25
Аллан
20
Гомеш
23
Родригес
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-3-2-1-1
26
Джонстон
5
Бартли
26
О'Ши
2
Ферлонг
6
Аджайи
8
Ливермор
3
Гиббс
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
47
Робинсон
6
Дукуре
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
6
Дукуре
9
Калверт-Льюин
17
Ивоби
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
23
Родригес
9
Кен
9
Кен
23
Родригес
14
Сойерс
26
Филд
26
Филд
14
Сойерс
10
Перейра
25
Филлипс
25
Филлипс
10
Перейра
19
Диангана
22
Эдвардс
22
Эдвардс
19
Диангана
Остались в запасе
Эвертон
Вест Бромвич
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Эвертон - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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