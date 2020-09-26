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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич - Челси: обзор матча 26 сентября 2020
Вест Бромвич
26.09.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Челси
4'
К. Робинсон
25'
К. Робинсон
27'
К. Бартли
54'
М. Маунт
70'
К. Хадсон-Одои
90+3'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Челси
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Т. Абрахам
Пас отдал
М. Маунт
Замена
С. Филд
️️️️
М. Перейра
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Кристенсен
Желтая карточка
Д. Ферлонг
82'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Г. Диангана
74'
73'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Силва
70'
ГОЛ! 3:2!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
К. Хаверц
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Робинсон
66'
54'
ГОЛ! 3:1!
М. Маунт
Пас отдал
С. Аспиликуэта
46'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
М. Ковачич
46'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
М. Алонсо
27'
Желтая карточка
Р. Джеймс
ГОЛ! 3:0!
К. Бартли
Пас отдал
Д. Ферлонг
27'
ГОЛ! 2:0!
К. Робинсон
25'
8'
Желтая карточка
М. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
К. Робинсон
Пас отдал
М. Перейра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
26
О'Ши
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
47
Робинсон
4-1-1-1-3
13
Кабальеро
24
Джеймс
3
Силва
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
18
Абрахам
10
Перейра
26
Филд
26
Филд
10
Перейра
19
Диангана
25
Филлипс
25
Филлипс
19
Диангана
47
Робинсон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
47
Робинсон
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Ковачич
3
Алонсо
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
3
Силва
9
Жиру
9
Жиру
3
Силва
Остались в запасе
Вест Бромвич
Челси
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
13
Кепа
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Вест Бромвич - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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