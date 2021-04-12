Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Саутгемптон
Вест Бромвич - Саутгемптон: обзор матча 12 апреля 2021
Вест Бромвич
12.04.2021, понедельник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
32'
М. Перейра (П)
35'
М. Филлипс
69'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Саутгемптон
90'
+3
Пенальти не реализован!
Д. Уорд-Проус
87'
Замена
М. Дженепо
️️️️
К. Уокер-Питерс
87'
Замена
Н. Телла
️️️️
Д. Ингс
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Бартли
85'
76'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Дианье
76'
Замена
К. Галлахер
️️️️
К. Робинсон
72'
ГОЛ! 3:0!
К. Робинсон
Пас отдал
О. Йокушлу
69'
37'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 2:0!
М. Филлипс
Пас отдал
М. Дианье
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Перейра
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
11
Уилл Ферри
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
4-3-1-2
26
Джонстон
22
Таунсенд
26
О'Ши
5
Бартли
2
Ферлонг
25
Филлипс
5
Йокушлу
2
Мэйтленд-Найлс
10
Перейра
45
Дианье
47
Робинсон
4-1-2-2-1
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Бертранд
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
32
Уолкотт
27
Редмонд
28
Ингс
5
Бартли
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Бартли
47
Робинсон
8
Галлахер
8
Галлахер
47
Робинсон
45
Дианье
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
45
Дианье
2
Уокер-Питерс
12
Дженепо
12
Дженепо
2
Уокер-Питерс
28
Ингс
23
Телла
23
Телла
28
Ингс
32
Уолкотт
19
Адамс
19
Адамс
32
Уолкотт
Остались в запасе
Вест Бромвич
Саутгемптон
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Остались в запасе
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вест Бромвич - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Саутгемптон
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+