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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич - Эвертон: обзор матча 04 марта 2021
Вест Бромвич
04.03.2021, четверг, 21:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
65'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Эвертон
84'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Бернард
Желтая карточка
О. Йокушлу
82'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
М. Филлипс
79'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Галлахер
78'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
64'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Дукуре
Желтая карточка
Д. О'Ши
60'
58'
Замена
Аллан
️️️️
А. Ивоби
37'
Желтая карточка
М. Холгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Эвертон
30
Гарри Тайрер
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
5
Бартли
22
Таунсенд
26
О'Ши
2
Мэйтленд-Найлс
5
Йокушлу
8
Галлахер
25
Филлипс
10
Перейра
45
Дианье
4-2-2-2
1
Пикфорд
4
Годфри
5
Кин
27
Холгейт
12
Динь
20
Гомеш
6
Дукуре
11
Бернард
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
25
Филлипс
23
Снодграсс
23
Снодграсс
25
Филлипс
8
Галлахер
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
8
Галлахер
17
Ивоби
25
Аллан
25
Аллан
17
Ивоби
6
Дукуре
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
6
Дукуре
11
Бернард
7
Кинг
7
Кинг
11
Бернард
Остались в запасе
Вест Бромвич
Эвертон
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
30
Гарри Тайрер
ВР
21
Тайлер Оньянго
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
13
Жоау Виржиния
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
30
Гарри Тайрер
ВР
21
Тайлер Оньянго
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
13
Жоау Виржиния
ВР
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вест Бромвич - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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