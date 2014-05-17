Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Симау
Статистика
Симау - статистика
Завершил карьеру
30 октября 1979 (46), Константим
#20 | Полузащитник
170 см | 68 кг
Португалия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок УЕФА 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
34
0
6
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
3 : 1
17.05.2014
Эспаньол
1' - 69'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1 : 0
03.05.2014
Эспаньол
1' - 66'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 2
27.04.2014
Альмерия
1' - 56'
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
19.04.2014
Эспаньол
46' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2 : 2
13.04.2014
Райо Вальекано
1' - 60'
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
4 : 1
06.04.2014
Эспаньол
1' - 59'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
0 : 1
29.03.2014
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 2
25.03.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
0 : 0
22.03.2014
Леванте
1' - 60'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1 : 0
16.03.2014
Эспаньол
1' - 62'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
3 : 1
09.03.2014
Эльче
1' - 80'
2, 21'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0 : 0
01.03.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 2
25.02.2014
Вильярреал
1' - 46'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1 : 2
16.02.2014
Эспаньол
1' - 72'
6, 65'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1 : 0
07.02.2014
Гранада
1' - 35'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 0
02.02.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 2
25.01.2014
Эспаньол
1' - 88'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 0
19.01.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
0 : 1
12.01.2014
Реал
64' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1 : 0
05.01.2014
Эспаньол
1' - 62'
61'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 2
22.12.2013
Вальядолид
1' - 75'
51'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 2
01.12.2013
Реал Сосьедад
59' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 4
24.11.2013
Эспаньол
62' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 3
10.11.2013
Севилья
1' - 70'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 0
29.10.2013
Малага
1' - 73'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3 : 0
26.10.2013
Эспаньол
1' - 46'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 0
19.10.2013
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
2 : 1
05.10.2013
Эспаньол
1' - 76'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 2
29.09.2013
Хетафе
1' - 68'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
3 : 2
23.09.2013
Атлетик
1' - 74'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
0 : 1
15.09.2013
Эспаньол
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 0
01.09.2013
Бетис
1' - 69'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
3 : 1
24.08.2013
Валенсия
1' - 90'
31'
45'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 2
19.08.2013
Эспаньол
1' - 90'
57'
Главные новости
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
7
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+