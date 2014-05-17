Статистика по турнирам

Испания. Примера 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок УЕФА 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008