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Тони Маурисио
Статистика
Тони Маурисио - статистика
Завершил карьеру
22 марта 1994 (32), Лимож
#7 | Нападающий
169 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
26
0
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
0 : 0
23.05.2021
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3 : 0
16.05.2021
Ланс
80' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
0 : 3
07.05.2021
Лилль
85' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
2 : 1
01.05.2021
Ланс
76' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2 : 1
25.04.2021
Ним
Был в запасе
76'
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1 : 1
18.04.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1 : 1
03.04.2021
Лион
90' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1 : 2
21.03.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
2 : 2
14.03.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2 : 3
03.03.2021
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2 : 2
28.02.2021
Ланс
85' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2 : 1
21.02.2021
Дижон
74' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
1 : 1
13.02.2021
Ланс
87' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
0 : 0
06.02.2021
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 2
03.02.2021
Марсель
82' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 2
30.01.2021
Ланс
72' - 90'
83'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0 : 1
23.01.2021
Ницца
74' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0 : 1
20.01.2021
Ланс
73' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1 : 1
17.01.2021
Ланс
79' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2 : 0
19.12.2020
Ланс
84' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0 : 3
16.12.2020
Ланс
57' - 90'
80'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2 : 3
12.12.2020
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
0 : 2
05.12.2020
Ланс
71' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
1 : 3
29.11.2020
Анжер
75' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1 : 1
25.11.2020
Нант
66' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
0 : 1
22.11.2020
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
4 : 4
08.11.2020
Реймс
1' - 63'
21'
18'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
4 : 0
18.10.2020
Ланс
60' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2 : 0
03.10.2020
Сент-Этьен
71' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ним
1 : 1
27.09.2020
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2 : 1
19.09.2020
Бордо
87' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
2 : 3
13.09.2020
Ланс
71' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
1 : 0
10.09.2020
ПСЖ
83' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2 : 1
23.08.2020
Ланс
68' - 90'
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