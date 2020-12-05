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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ланс
Ренн - Ланс: обзор матча 05 декабря 2020
Ренн
05.12.2020, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ланс
28'
А. Калимуэндо
78'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ланс
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
87'
78'
ГОЛ! 0:2!
И. Ганаго
Пас отдал
С. Фофана
78'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
71'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
71'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Д. Леа Силики
70'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Трюффер
68'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Ж. Ньямси
46'
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Эну
46'
42'
Желтая карточка
Я. Каюзак
42'
Желтая карточка
Л. Баде
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Г. Какута
20'
Желтая карточка
Ж. Гради
Замена
Ж. Доку
️️️️
Р. дель Кастильо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
7
Тони Маурисио
АП
24
Симон Банза
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-3-2-1
1
Салин
3
Трюффер
3
Да Силва
5
Ньямси
14
Траоре
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
17
Леа Силики
29
Тайт
20
дель Кастильо
23
Эну
3-3-1-1-2
16
Лека
4
Силла
5
Баде
24
Гради
92
Клосс
18
Каюзак
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
15
Калимуэндо
29
Сотока
17
Леа Силики
34
Гбоу
34
Гбоу
17
Леа Силики
3
Трюффер
27
Мауасса
27
Мауасса
3
Трюффер
5
Ньямси
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Ньямси
20
дель Кастильо
11
Доку
11
Доку
20
дель Кастильо
23
Эну
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Эну
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Ренн
Ланс
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
28
Шейк Дукур
ОП
24
Симон Банза
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
28
Шейк Дукур
ОП
24
Симон Банза
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ренн - Ланс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
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