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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лилль
Ланс - Лилль: обзор матча 07 мая 2021
Ланс
07.05.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 3
Завершен
Лилль
4'
Б. Йылмаз (П)
40'
Б. Йылмаз
60'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Лилль
85'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Шека
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Ш. Дукур
85'
75'
Замена
Ж. Пье
️️️️
З. Челик
75'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
72'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
Г. Какута
72'
Желтая карточка
С. Фортеш
67'
Замена
И. Бура
️️️️
Ж. Клосс
67'
67'
Замена
Т. Веа
️️️️
Д. Дэвид
67'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
65'
Желтая карточка
Ж. Фонте
60'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дэвид
40'
ГОЛ! 0:2!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Б. Сумаре
39'
Желтая карточка
Л. Араухо
Вторая желтая
К. Мишелен
35'
Желтая карточка
К. Мишелен
29'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Йылмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-4-1-1-1
16
Лека
24
Гради
15
Фортеш
5
Баде
92
Клосс
18
Каюзак
28
Дукур
22
Мишелен
42
Фофана
5
Какута
37
Ганаго
4-1-1-1-3
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
4
Ботман
17
Рейнилду
34
Сумаре
8
Шека
19
Бамба
17
Йылмаз
7
Араухо
15
Дэвид
92
Клосс
14
Бура
14
Бура
92
Клосс
28
Дукур
7
Маурисио
7
Маурисио
28
Дукур
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
5
Какута
29
Сотока
29
Сотока
5
Какута
17
Йылмаз
97
Языджи
97
Языджи
17
Йылмаз
8
Шека
6
Брадарич
6
Брадарич
8
Шека
2
Челик
26
Пье
26
Пье
2
Челик
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
15
Дэвид
22
Веа
22
Веа
15
Дэвид
Остались в запасе
Ланс
Лилль
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ланс - Лилль
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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