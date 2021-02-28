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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ланс
Анжер - Ланс: обзор матча 28 февраля 2021
Анжер
28.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 2
Завершен
Ланс
5'
Л. Диони
10'
Т. Мангани (П)
22'
Ж. Клосс
90+2'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ланс
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Калимуэндо
Пас отдал
К. Мишелен
85'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Ж. Гради
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
С. Буфал
84'
84'
Замена
И. Бура
️️️️
Ж. Клосс
84'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ш. Дукур
Замена
И. Амаду
️️️️
Т. Мангани
76'
76'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
С. Банза
76'
Замена
К. Жан
️️️️
Г. Какута
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Диони
75'
Замена
М. Лаж
️️️️
П. Капелле
62'
22'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Клосс
Пас отдал
Ж. Гради
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Мангани
10'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диони
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
22
Зинедин Халед
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-4-1-1
13
Бернардони
21
Думбия
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
29
Кулибали
17
Буфал
99
Диони
3-3-1-1-2
16
Лека
5
Баде
2
Медина
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
24
Банза
29
Сотока
6
Мангани
10
Амаду
10
Амаду
6
Мангани
15
Капелле
28
Лаж
28
Лаж
15
Капелле
99
Диони
13
Баокен
13
Баокен
99
Диони
17
Буфал
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
17
Буфал
92
Клосс
14
Бура
14
Бура
92
Клосс
24
Гради
7
Маурисио
7
Маурисио
24
Гради
28
Дукур
22
Мишелен
22
Мишелен
28
Дукур
24
Банза
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
24
Банза
5
Какута
10
Жан
10
Жан
5
Какута
Остались в запасе
Анжер
Ланс
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Ланс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
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