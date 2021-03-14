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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Метц
Ланс - Метц: обзор матча 14 марта 2021
Ланс
14.03.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 2
Завершен
Метц
13'
Ж. Клосс
36'
Я. Каюзак
27'
Вагнер (П)
57'
Т. Делен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Метц
Желтая карточка
С. Фофана
87'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
84'
82'
Желтая карточка
П. Сарр
76'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
Вагнер
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Сотока
71'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Калимуэндо
70'
57'
ГОЛ! 2:2!
Т. Делен
51'
Желтая карточка
Д. Бойе
37'
Желтая карточка
Вагнер
Желтая карточка
Ф. Медина
37'
ГОЛ! 2:1!
Я. Каюзак
Пас отдал
А. Калимуэндо
36'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Вагнер
Желтая карточка
М. Айдара
19'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Клосс
13'
Желтая карточка
Ж. Гради
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
70
Вагнер
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
5
Гаэль Какута
АП
24
Симон Банза
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
3-4-1-2
16
Лека
5
Баде
2
Медина
24
Гради
21
Айдара
28
Дукур
18
Каюзак
92
Клосс
42
Фофана
29
Сотока
15
Калимуэндо
4-2-2-2
16
Каяр
3
Делен
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
2
Фофана
80
Майга
29
Сарр
17
Пажо
70
Вагнер
37
Булайя
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
15
Калимуэндо
24
Банза
24
Банза
15
Калимуэндо
29
Сотока
5
Какута
5
Какута
29
Сотока
70
Вагнер
68
Эмброуз
68
Эмброуз
70
Вагнер
Остались в запасе
Ланс
Метц
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
40
Усман Ба
ВР
18
Эрнест Боахен
ПЗ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
18
Эрнест Боахен
ПЗ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Ланс - Метц
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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