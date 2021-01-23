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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ницца
Ланс - Ницца: обзор матча 23 января 2021
Ланс
23.01.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
49'
Ю. Аталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Ницца
90'
Желтая карточка
Х. Будауи
86'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Гуири
76'
Замена
М. Маолида
️️️️
К. Дольберг
Замена
Т. Маурисио
️️️️
К. Мишелен
74'
Желтая карточка
С. Фортеш
68'
Желтая карточка
Я. Каюзак
61'
Замена
Ж. Клосс
️️️️
Ж. Гради
61'
Замена
С. Фофана
️️️️
Ш. Дукур
59'
Замена
С. Банза
️️️️
Ф. Сотока
59'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Г. Какута
59'
51'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
49'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Аталь
Пас отдал
К. Дольберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Тони Маурисио
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
3-4-1-2
16
Лека
15
Фортеш
2
Медина
24
Гради
14
Бура
28
Дукур
18
Каюзак
22
Мишелен
5
Какута
37
Ганаго
29
Сотока
3-2-3-2
44
Бенитес
24
Данильюк
2
Салиба
3
Бамбу
11
Камара
20
Аталь
6
Будауи
33
Лис-Мелу
11
Рен-Аделед
9
Дольберг
9
Гуири
24
Гради
92
Клосс
92
Клосс
24
Гради
5
Какута
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
5
Какута
29
Сотока
24
Банза
24
Банза
29
Сотока
22
Мишелен
7
Маурисио
7
Маурисио
22
Мишелен
28
Дукур
42
Фофана
42
Фофана
28
Дукур
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
9
Дольберг
9
Маолида
9
Маолида
9
Дольберг
9
Гуири
14
Ндой
14
Ндой
9
Гуири
Остались в запасе
Ланс
Ницца
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
77
Тедди Булхенди
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ланс - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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