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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ланс
Монако - Ланс: обзор матча 16 декабря 2020
Монако
16.12.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 3
Завершен
Ланс
1'
И. Силла
33'
С. Банза
39'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ланс
Желтая карточка
Р. Агилар
90'
Замена
В. Геббельс
️️️️
П. Пеллегри
89'
80'
Желтая карточка
Т. Маурисио
79'
Замена
К. Жан
️️️️
Ш. Дукур
Желтая карточка
П. Пеллегри
76'
72'
Замена
И. Бура
️️️️
И. Силла
72'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
С. Фофана
72'
Замена
С. Фортеш
️️️️
Ж. Гради
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Ж. Мартинш
60'
57'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
Замена
Д. Сидибе
️️️️
В. Бен-Йеддер
46'
Замена
Э. Матацо
️️️️
К. Фолланд
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
Г. Какута
Пас отдал
С. Фофана
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Банза
Пас отдал
К. Мишелен
30'
Желтая карточка
С. Банза
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
С. Диоп
28'
Красная карточка
А. Дисаси
23'
11'
Желтая карточка
Ш. Дукур
9'
Желтая карточка
Ж. Гради
1'
ГОЛ! 0:1!
И. Силла
Пас отдал
К. Мишелен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
24
Симон Банза
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Манноне
97
Балло-Туре
3
Марипан
21
Дисаси
2
Агилар
14
Чуамени
24
Фофана
10
Диоп
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
3-3-1-1-2
16
Лека
4
Силла
2
Медина
24
Гради
22
Мишелен
28
Дукур
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
37
Ганаго
24
Банза
Пеллегри
69
Геббельс
69
Геббельс
Пеллегри
31
Фолланд
8
Матацо
8
Матацо
31
Фолланд
10
Диоп
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
19
Сидибе
19
Сидибе
10
Бен-Йеддер
10
Мартинш
9
Пеллегри
9
Пеллегри
10
Мартинш
24
Гради
15
Фортеш
15
Фортеш
24
Гради
4
Силла
14
Бура
14
Бура
4
Силла
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
42
Фофана
18
Каюзак
18
Каюзак
42
Фофана
28
Дукур
10
Жан
10
Жан
28
Дукур
Остались в запасе
Монако
Ланс
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
92
Жонатан Клосс
ПЗ
29
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
92
Жонатан Клосс
ПЗ
29
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Монако - Ланс
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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