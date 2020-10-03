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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Сент-Этьен
Ланс - Сент-Этьен: обзор матча 03 октября 2020
Ланс
03.10.2020, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
15'
Г. Какута (П)
82'
Ф. Сотока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Сент-Этьен
85'
Замена
Л. Гурна
️️️️
И. Нею
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Сотока
83'
Замена
М. Перес
️️️️
Ш. Дукур
83'
Замена
И. Бура
️️️️
М. Айдара
83'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сотока
Пас отдал
Т. Маурисио
82'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
71'
71'
Замена
З. Юссуф
️️️️
А. Норден
71'
Замена
Р. Амума
️️️️
Д. Буанга
Желтая карточка
Г. Какута
68'
64'
Красная карточка
В. Хазри
64'
Желтая карточка
И. Масон
46'
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Аушиш
16'
Замена
С. Соу
️️️️
М. Ривера
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Какута
15'
Замена
С. Банза
️️️️
И. Ганаго
15'
14'
Красная карточка
Т. Колоджейчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
23
Мануэль Перес
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Тони Маурисио
АП
24
Симон Банза
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
3-4-1-2
16
Лека
5
Баде
2
Медина
24
Гради
21
Айдара
28
Дукур
18
Каюзак
92
Клосс
5
Какута
37
Ганаго
29
Сотока
4-1-1-3-1
40
Мулен
58
Сиссоко
15
Колоджейчак
2
Мукуди
97
Масон
91
Нею
45
Камара
7
Ривера
24
Аушиш
70
Норден
99
Буанга
21
Айдара
14
Бура
14
Бура
21
Айдара
28
Дукур
23
Перес
23
Перес
28
Дукур
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
37
Ганаго
24
Банза
24
Банза
37
Ганаго
29
Сотока
10
Жан
10
Жан
29
Сотока
7
Ривера
4
Соу
4
Соу
7
Ривера
91
Нею
29
Гурна
29
Гурна
91
Нею
99
Буанга
17
Амума
17
Амума
99
Буанга
70
Норден
28
Юссуф
28
Юссуф
70
Норден
24
Аушиш
10
Хазри
10
Хазри
24
Аушиш
Остались в запасе
Ланс
Сент-Этьен
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
11
Сирил Баяла
ЦФ
23
Стефан Баич
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
11
Сирил Баяла
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ланс - Сент-Этьен
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Стад Болла-Делели
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