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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Нант
Ланс - Нант: обзор матча 25 ноября 2020
Ланс
25.11.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Нант
27'
Г. Какута
81'
А. Туре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Нант
88'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
С. Банза
88'
Желтая карточка
Л. Баде
85'
Замена
С. Фофана
️️️️
И. Силла
84'
Замена
Ф. Медина
️️️️
Я. Каюзак
84'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Туре
Желтая карточка
Ж. Гради
78'
72'
Замена
М. Коко
️️️️
И. Луза
71'
Желтая карточка
Р. Коло Муани
Замена
Ф. Сотока
️️️️
И. Ганаго
66'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
66'
Желтая карточка
Г. Какута
64'
46'
Замена
Фабио
️️️️
Д. Аппиа
46'
Замена
К. Бамба
️️️️
Р. Эмон
46'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
М. Абид
Желтая карточка
Ш. Дукур
37'
ГОЛ! 1:0!
Г. Какута
Пас отдал
С. Банза
27'
7'
Желтая карточка
А. Жиротто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
24
Симон Банза
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-4-1-2
16
Лека
4
Силла
5
Баде
24
Гради
21
Айдара
28
Дукур
18
Каюзак
22
Мишелен
5
Какута
37
Ганаго
24
Банза
4-1-2-1-2
40
Лафон
14
Корчиа
5
Паллуа
5
Жиротто
8
Аппиа
7
Туре
26
Луза
17
Абид
10
Бляс
9
Эмон
9
Муани
18
Каюзак
2
Медина
2
Медина
18
Каюзак
37
Ганаго
29
Сотока
29
Сотока
37
Ганаго
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
24
Банза
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
24
Банза
4
Силла
42
Фофана
42
Фофана
4
Силла
17
Абид
4
Чиривелья
4
Чиривелья
17
Абид
26
Луза
97
Коко
97
Коко
26
Луза
9
Эмон
17
Бамба
17
Бамба
9
Эмон
8
Аппиа
2
Фабио
2
Фабио
8
Аппиа
9
Муани
17
Кулибали
17
Кулибали
9
Муани
Остались в запасе
Ланс
Нант
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Ланс - Нант
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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