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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лион
Ланс - Лион: обзор матча 03 апреля 2021
Ланс
03.04.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лион
65'
Ж. Клосс
81'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Лион
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Ш. Дукур
90'
+5
90'
Красная карточка
И. Слимани
Желтая карточка
К. Мишелен
87'
81'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пакета
79'
Желтая карточка
М. Де Шильо
77'
Замена
М. Бар
️️️️
М. Корне
76'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Т. Кадевере
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
76'
Замена
С. Банза
️️️️
Ф. Сотока
76'
Желтая карточка
Ф. Сотока
70'
70'
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Мендес
Замена
И. Бура
️️️️
С. Фортеш
66'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Клосс
Пас отдал
Г. Какута
65'
59'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Дюбуа
59'
Замена
М. Какере
️️️️
Б. Гимарайнс
48'
Желтая карточка
М. Депай
7'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
С. Фортеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
3-4-1-1-1
16
Лека
5
Баде
24
Гради
15
Фортеш
21
Айдара
18
Каюзак
28
Дукур
92
Клосс
42
Фофана
5
Какута
29
Сотока
3-1-1-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
23
Мендес
36
Гимарайнс
11
Пакета
70
Корне
10
Депай
9
Экамби
9
Кадевере
15
Фортеш
14
Бура
14
Бура
15
Фортеш
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
28
Дукур
7
Маурисио
7
Маурисио
28
Дукур
29
Сотока
24
Банза
24
Банза
29
Сотока
70
Корне
26
Бар
26
Бар
70
Корне
15
Дюбуа
22
Де Шильо
22
Де Шильо
15
Дюбуа
36
Гимарайнс
8
Какере
8
Какере
36
Гимарайнс
9
Кадевере
10
Шерки
10
Шерки
9
Кадевере
23
Мендес
19
Слимани
19
Слимани
23
Мендес
Остались в запасе
Ланс
Лион
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ланс - Лион
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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