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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ланс
Реймс - Ланс: обзор матча 13 февраля 2021
Реймс
13.02.2021, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
13'
А. Зенели
61'
Ф. Сотока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ланс
87'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
87'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
Замена
К. Сирхейс
️️️️
А. Зенели
87'
82'
Замена
И. Силла
️️️️
М. Айдара
82'
Замена
К. Жан
️️️️
С. Банза
Замена
Д. Кутеса
️️️️
М. Кафаро
78'
Замена
Т. де Смет
️️️️
Конан
78'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Н. Мбюкю
69'
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сотока
Пас отдал
Ж. Клосс
Желтая карточка
В. Фас
48'
45'
Пенальти не реализован!
Г. Какута
Желтая карточка
Конан
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Зенели
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
25
Фоке
5
Манетси
7
Шавалерен
8
Кассама
11
Мбюкю
20
Кафаро
9
Зенели
22
Диа
3-3-1-1-2
16
Лека
5
Баде
2
Медина
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
24
Банза
29
Сотока
33
Конан
28
де Смет
28
де Смет
33
Конан
20
Кафаро
7
Кутеса
7
Кутеса
20
Кафаро
9
Зенели
14
Сирхейс
14
Сирхейс
9
Зенели
11
Мбюкю
19
Туре
19
Туре
11
Мбюкю
21
Айдара
4
Силла
4
Силла
21
Айдара
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
24
Банза
10
Жан
10
Жан
24
Банза
Остались в запасе
Реймс
Ланс
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Давид Гуйон
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Реймс - Ланс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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