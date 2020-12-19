Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ланс
Метц - Ланс: обзор матча 19 декабря 2020
Метц
19.12.2020, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ланс
30'
О. Нгетт
90+5'
Ф. Булайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Ланс
ГОЛ! 2:0!
Ф. Булайя
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Сотока
84'
Замена
С. Банза
️️️️
Ж. Клосс
84'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Я. Каюзак
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
О. Нгетт
82'
74'
Замена
К. Жан
️️️️
Г. Какута
74'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Ш. Дукур
Замена
Вагнер
️️️️
П. Яд
74'
56'
Замена
С. Фофана
️️️️
И. Силла
Желтая карточка
Ф. Булайя
49'
ГОЛ! 1:0!
О. Нгетт
Пас отдал
Ф. Булайя
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-3-1-3
90
Окиджа
4
Куяте
6
Бронн
21
Бойе
3
Делен
80
Майга
18
Сентонс
7
Ангбан
11
Нгетт
37
Яд
37
Булайя
3-4-1-2
16
Лека
4
Силла
5
Баде
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
18
Каюзак
21
Айдара
5
Какута
37
Ганаго
29
Сотока
37
Яд
70
Вагнер
70
Вагнер
37
Яд
11
Нгетт
68
Эмброуз
68
Эмброуз
11
Нгетт
28
Дукур
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
28
Дукур
92
Клосс
24
Банза
24
Банза
92
Клосс
18
Каюзак
7
Маурисио
7
Маурисио
18
Каюзак
4
Силла
42
Фофана
42
Фофана
4
Силла
5
Какута
10
Жан
10
Жан
5
Какута
Остались в запасе
Метц
Ланс
12
Варрен Тшимбембе
ПП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
29
Папе Сарр
ЦП
2
Мамаду Фофана
ОП
18
Эрнест Боахен
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
2
Факундо Медина
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
12
Варрен Тшимбембе
ПП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
29
Папе Сарр
ЦП
2
Мамаду Фофана
ОП
18
Эрнест Боахен
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
2
Факундо Медина
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Метц - Ланс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Ланс
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
10:39
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
10:39
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+