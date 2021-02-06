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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ренн
Ланс - Ренн: обзор матча 06 февраля 2021
Ланс
06.02.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Ренн
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Мауасса
Желтая карточка
Я. Каюзак
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Мартен
90'
+3
Желтая карточка
Э. Камавинга
76'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Трюффер
76'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Терье
Замена
Ж. Клосс
️️️️
К. Мишелен
70'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Калимуэндо
70'
Желтая карточка
Ш. Дукур
47'
21'
Желтая карточка
Х. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
29
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
7
Тони Маурисио
АП
24
Симон Банза
ЦФ
13
Adam Oudjani
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-4-1-2
16
Лека
2
Медина
5
Баде
24
Гради
4
Силла
28
Дукур
18
Каюзак
22
Мишелен
42
Фофана
15
Калимуэндо
29
Сотока
3-2-3-1-1
1
Гомис
5
Ньямси
21
Агер
3
Да Силва
14
Траоре
3
Трюффер
27
Бурижо
8
Мартен
6
Камавинга
11
Терье
9
Гирасси
15
Калимуэндо
24
Банза
24
Банза
15
Калимуэндо
22
Мишелен
92
Клосс
92
Клосс
22
Мишелен
3
Трюффер
27
Мауасса
27
Мауасса
3
Трюффер
11
Терье
11
Доку
11
Доку
11
Терье
Остались в запасе
Ланс
Ренн
10
Давид Кошта
АП
7
Тони Маурисио
АП
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
13
Adam Oudjani
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
29
Дальберт
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
10
Давид Кошта
АП
7
Тони Маурисио
АП
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
13
Adam Oudjani
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ланс - Ренн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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