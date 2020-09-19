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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Бордо
Ланс - Бордо: обзор матча 19 сентября 2020
Ланс
19.09.2020, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
47'
И. Ганаго
59'
Г. Какута (П)
90+5'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Бордо
90'
+6
Желтая карточка
Д. Майя
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
С. Калу
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
87'
Желтая карточка
К. Жан
85'
81'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Х. У-Джо
81'
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Уден
81'
Замена
Д. Майя
️️️️
Н. де Превилль
76'
Желтая карточка
Л. Бенито
Замена
К. Жан
️️️️
И. Ганаго
75'
Замена
И. Бура
️️️️
Ж. Клосс
75'
Замена
С. Банза
️️️️
Ф. Сотока
74'
Замена
С. Фофана
️️️️
Ш. Дукур
63'
60'
Замена
Пабло
️️️️
Д. Бриан
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Какута
59'
58'
Вторая желтая
П. Байссе
Желтая карточка
Ж. Гради
53'
ГОЛ! 1:0!
И. Ганаго
47'
Желтая карточка
Ф. Медина
39'
26'
Замена
Я. Адли
️️️️
Т. Башич
Желтая карточка
Ш. Дукур
21'
18'
Желтая карточка
П. Байссе
8'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
С. Фортеш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
23
Мануэль Перес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
24
Симон Банза
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
3-4-1-2
16
Лека
2
Медина
15
Фортеш
24
Гради
4
Силла
28
Дукур
18
Каюзак
92
Клосс
5
Какута
37
Ганаго
29
Сотока
4-1-1-1-3
56
Костиль
20
Сабали
6
Косиельни
44
Байссе
23
Бенито
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
16
У-Джо
12
де Превилль
7
Бриан
29
Сотока
24
Банза
24
Банза
29
Сотока
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
92
Клосс
14
Бура
14
Бура
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
42
Фофана
28
Дукур
37
Ганаго
10
Жан
10
Жан
37
Ганаго
10
Уден
90
Калу
90
Калу
10
Уден
19
Башич
29
Адли
29
Адли
19
Башич
7
Бриан
23
Пабло
23
Пабло
7
Бриан
16
У-Джо
14
Пардо
14
Пардо
16
У-Джо
12
де Превилль
9
Майя
9
Майя
12
де Превилль
Остались в запасе
Ланс
Бордо
9
Гаэтан Робай
ЦФ
23
Мануэль Перес
ЦП
5
Закария Диалло
ЦЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
9
Гаэтан Робай
ЦФ
23
Мануэль Перес
ЦП
5
Закария Диалло
ЦЗ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Ланс - Бордо
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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