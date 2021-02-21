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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Дижон
Ланс - Дижон: обзор матча 21 февраля 2021
Ланс
21.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 1
Завершен
Дижон
30'
С. Фофана
64'
С. Банза
61'
Н. Музинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Дижон
Замена
Я. Каюзак
️️️️
С. Фофана
90'
+2
Замена
И. Силла
️️️️
М. Айдара
90'
+1
Желтая карточка
М. Айдара
88'
Желтая карточка
Ш. Дукур
86'
85'
Замена
А. Добре
️️️️
С. Кулибали
Желтая карточка
Л. Баде
79'
74'
Красная карточка
А. Камара
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
74'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
73'
73'
Замена
А. Чала
️️️️
Н. Музинга
73'
Замена
Ф. Чафик
️️️️
С. Боэ
ГОЛ! 2:1!
С. Банза
Пас отдал
Ж. Клосс
64'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Калимуэндо
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
Н. Музинга
46'
Замена
Б. Целина
️️️️
Ж. Мари
46'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Шуиар
ГОЛ! 1:0!
С. Фофана
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
24
Симон Банза
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
43
Берсант Целина
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Лека
5
Баде
15
Фортеш
24
Гради
21
Айдара
28
Дукур
92
Клосс
42
Фофана
5
Какута
15
Калимуэндо
29
Сотока
3-2-2-1-1
1
Расьоппи
5
Кулибали
6
Лаутоа
5
Экюэль-Манга
23
Боэ
25
Музинга
22
Ндонг
14
Мари
8
Шуиар
33
Камара
21
Айдара
4
Силла
4
Силла
21
Айдара
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
15
Калимуэндо
24
Банза
24
Банза
15
Калимуэндо
42
Фофана
18
Каюзак
18
Каюзак
42
Фофана
14
Мари
43
Целина
43
Целина
14
Мари
5
Кулибали
29
Добре
29
Добре
5
Кулибали
23
Боэ
26
Чафик
26
Чафик
23
Боэ
25
Музинга
16
Чала
16
Чала
25
Музинга
8
Шуиар
11
Конате
11
Конате
8
Шуиар
Остались в запасе
Ланс
Дижон
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Вилитти Юнусса
ОП
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Вилитти Юнусса
ОП
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Ланс - Дижон
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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