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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Монако
Ланс - Монако: обзор матча 23 мая 2021
Ланс
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Монако
90'
+1
Замена
А. Дисаси
️️️️
К. Фолланд
90'
+1
Замена
П. Пеллегри
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
С. Банза
️️️️
Ф. Медина
89'
86'
Желтая карточка
Г. Марипан
Замена
Г. Какута
️️️️
Я. Каюзак
86'
83'
Желтая карточка
К. Фолланд
Желтая карточка
Я. Каюзак
82'
Желтая карточка
Ж. Клосс
82'
78'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Ю. Фофана
Желтая карточка
Ф. Медина
74'
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Сотока
73'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
73'
72'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Ж. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
29
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
7
Тони Маурисио
АП
5
Гаэль Какута
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-4-1-2
16
Лека
24
Гради
5
Баде
2
Медина
21
Айдара
28
Дукур
18
Каюзак
92
Клосс
42
Фофана
37
Ганаго
29
Сотока
4-1-1-2-2
23
Леком
19
Сидибе
5
Бадьяшиль
3
Марипан
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
18
Каюзак
5
Какута
5
Какута
18
Каюзак
29
Сотока
10
Жан
10
Жан
29
Сотока
2
Медина
24
Банза
24
Банза
2
Медина
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
31
Фолланд
21
Дисаси
21
Дисаси
31
Фолланд
24
Фофана
4
Фабрегас
4
Фабрегас
24
Фофана
10
Мартинш
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
9
Пеллегри
9
Пеллегри
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Ланс
Монако
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
7
Тони Маурисио
АП
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
7
Тони Маурисио
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ланс - Монако
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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