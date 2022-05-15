Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Elias Sierra - статистика

#16 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
15
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 3
15.05.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
11.05.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
2 : 0
07.05.2022
Хераклес
1' - 47'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
1 : 1
30.04.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Гронинген
0 : 1
24.04.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Хераклес
1 : 4
10.04.2022
Фейеноорд
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фортуна
0 : 2
03.04.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
2 : 0
18.03.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Хераклес
0 : 0
13.03.2022
Витесс
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
ПСВ
3 : 1
06.03.2022
Хераклес
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Хераклес
2 : 0
26.02.2022
Зволле
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
19.02.2022
Хераклес
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Хераклес
1 : 0
11.02.2022
Утрехт
46' - 88'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Аякс
3 : 0
06.02.2022
Хераклес
76' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 1
23.01.2022
Гоу Эхед Иглс
88' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
НЕК
0 : 0
15.01.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
22.12.2021
Камбур
66' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
4 : 2
18.12.2021
Гронинген
88' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Витесс
2 : 1
12.12.2021
Хераклес
1' - 69'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
0 : 1
04.12.2021
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
2 : 1
01.12.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
1 : 0
28.11.2021
Хераклес
1' - 63'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
3 : 1
20.11.2021
Фортуна
1' - 67'
6'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Твенте
1 : 0
05.11.2021
Хераклес
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Зволле
1 : 0
23.10.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 2
16.10.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Хераклес
3 : 2
02.10.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
1 : 0
26.09.2021
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Камбур
2 : 1
23.09.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
3 : 2
19.09.2021
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
0 : 1
29.08.2021
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Спарта
1 : 1
21.08.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Хераклес
0 : 2
14.08.2021
ПСВ
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+