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Томмазо Рокки
Статистика
Томмазо Рокки - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1977 (48)
#18 | Нападающий
177 см | 73 кг
Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
13
3
0
1
0
Лацио
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2 : 5
19.05.2013
Удинезе
1' - 69'
63'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0 : 0
12.05.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1 : 3
08.05.2013
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
3 : 1
05.05.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
1 : 0
28.04.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1 : 0
21.04.2013
Парма
1' - 84'
82'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 0
14.04.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
3 : 4
07.04.2013
Аталанта
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
0 : 2
03.04.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 2
30.03.2013
Ювентус
80' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 1
10.03.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2 : 3
03.03.2013
Интер
1' - 46'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1 : 1
24.02.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
4 : 1
17.02.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3 : 1
10.02.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3 : 1
03.02.2013
Интер
73' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
2 : 2
27.01.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1 : 1
20.01.2013
Интер
74' - 90'
90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2 : 0
12.01.2013
Пескара
68' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
3 : 0
06.01.2013
Интер
78' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3 : 0
27.11.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
0 : 0
17.11.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 2
11.11.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Катания
4 : 0
04.11.2012
Лацио
1' - 70'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
1 : 1
31.10.2012
Торино
1' - 74'
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 0
28.10.2012
Лацио
78' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3 : 2
20.10.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 3
07.10.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 1
30.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
3 : 0
26.09.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0 : 1
23.09.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
1 : 3
16.09.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 0
02.09.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0 : 1
26.08.2012
Лацио
Был в запасе
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