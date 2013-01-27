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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 27 января 2013
Интер
27.01.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Торино
5'
К. Киву
67'
Э. Камбьяссо
23'
Р. Меджиорини
52'
Р. Меджиорини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
80'
80'
Замена
Д. Вивес
️️️️
А. Черчи
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Кассано
75'
74'
Желтая карточка
М. Бриги
70'
Замена
В. Бирса
️️️️
М. Сантана
ГОЛ! 2:2!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Х. Дзанетти
67'
61'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
П. Баррето
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Г. Мудингай
53'
52'
ГОЛ! 1:2!
Р. Меджиорини
Пас отдал
А. Черчи
Травма
Г. Мудингай
51'
Замена
А. Перейра
️️️️
К. Киву
28'
23'
ГОЛ! 1:1!
Р. Меджиорини
Пас отдал
П. Баррето
ГОЛ! 1:0!
К. Киву
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
13
Андреа Раноккия
ЦП
13
Фреди Гуарин
АП
26
Кристиан Киву
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Камиль Глик
ЛЗ
14
Алессандро Гацци
ЦЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
(К)
ПЗ
69
Риккардо Меджиорини
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦП
4
Гильермо Родригес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
11
Марио Сантана
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Сержиу Суциу
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
3-4-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
4
Дзанетти
16
Мудингай
5
Гаргано
13
Раноккия
26
Киву
13
Гуарин
8
Паласио
99
Кассано
4-4-2
1
Жилле
33
Д'Амброзио
14
Гацци
32
Масиелло
15
Глик
4
Родригес
4
Бриги
7
Черчи
69
Меджиорини
11
Сантана
10
Баррето
26
Киву
2
Перейра
2
Перейра
26
Киву
99
Кассано
11
Альварес
11
Альварес
99
Кассано
16
Мудингай
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
16
Мудингай
7
Черчи
5
Вивес
5
Вивес
7
Черчи
11
Сантана
23
Бирса
23
Бирса
11
Сантана
10
Баррето
9
Бьянки
9
Бьянки
10
Баррето
Остались в запасе
Интер
Торино
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
7
Сержиу Суциу
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
7
Сержиу Суциу
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Интер - Торино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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