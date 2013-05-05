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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 05 мая 2013
Наполи
05.05.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Интер
3'
Э. Кавани
33'
Э. Кавани (П)
78'
Э. Кавани
23'
Р. Альварес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
Желтая карточка
В. Бехрами
90'
+1
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
85'
83'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
А. Раноккия
83'
Замена
С. Паза
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
78'
76'
Желтая карточка
А. Раноккия
Замена
П. Армеро
️️️️
Б. Джемаили
66'
62'
Желтая карточка
Жуан
Замена
Роланду
️️️️
А. Гамберини
62'
46'
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
М. Бенасси
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Кавани
33'
32'
Желтая карточка
Жонатан
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
26
Кристиан Киву
(К)
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
13
Фреди Гуарин
АП
11
Рикардо Альварес
АП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
62
Марко Феррара
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
5
Гамберини
28
Каннаваро
3
Бритос
18
Суньига
17
Гамшик
85
Бехрами
21
Джемаили
11
Маджо
21
Пандев
10
Кавани
3-5-2
1
Ханданович
15
Жуан
26
Киву
13
Раноккия
2
Жонатан
8
Ковачич
8
Кузманович
24
Бенасси
2
Перейра
13
Гуарин
11
Альварес
5
Гамберини
6
Роланду
6
Роланду
5
Гамберини
21
Джемаили
7
Армеро
7
Армеро
21
Джемаили
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
8
Кузманович
28
Паза
28
Паза
8
Кузманович
13
Раноккия
18
Скелотто
18
Скелотто
13
Раноккия
24
Бенасси
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
24
Бенасси
Остались в запасе
Наполи
Интер
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
62
Марко Феррара
ЦЗ
32
Франческо Форте
ЦФ
7
Лука Гарритано
АП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Остались в запасе
62
Марко Феррара
ЦЗ
32
Франческо Форте
ЦФ
7
Лука Гарритано
АП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Наполи - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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