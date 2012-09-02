Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Палермо
Лацио - Палермо: обзор матча 02 сентября 2012
Лацио
02.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Палермо
39'
М. Клозе
56'
А. Кандрева
82'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Палермо
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Клозе
89'
Замена
Л. Скалони
️️️️
Эрнанес
86'
ГОЛ! 3:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Лулич
82'
Замена
О. Онази
️️️️
С. Маури
80'
68'
Желтая карточка
А. Риос
Желтая карточка
М. Клозе
64'
Желтая карточка
С. Лулич
59'
59'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Я. Куртич
58'
Желтая карточка
Ф. Микколи
58'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
А. Кандрева
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Эрнанес
56'
51'
Замена
А. Риос
️️️️
Л. Джорджи
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
А. Гонсалес
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
5
Аревало Риос
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
3
Андре Диас
20
Бьява
25
Конко
6
Маури
15
Гонсалес
10
Эрнанес
24
Ледесма
87
Кандрева
19
Лулич
11
Клозе
3-5-2
1
Уйкани
5
фон Берген
4
Четто
5
Пизано
10
Джорджи
27
Куртич
8
Баррето
16
Бертоло
3
Гарсия
72
Иличич
10
Микколи
10
Эрнанес
5
Скалони
5
Скалони
10
Эрнанес
6
Маури
12
Онази
12
Онази
6
Маури
11
Клозе
18
Козак
18
Козак
11
Клозе
10
Джорджи
5
Риос
5
Риос
10
Джорджи
27
Куртич
11
Эрнандес
11
Эрнандес
27
Куртич
10
Микколи
21
Дибала
21
Дибала
10
Микколи
Остались в запасе
Лацио
Палермо
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Лацио - Палермо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Палермо
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+