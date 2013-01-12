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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Пескара
Интер - Пескара: обзор матча 12 января 2013
Интер
12.01.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Пескара
31'
Р. Паласио
54'
Ф. Гуарин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Пескара
Замена
Д. Милито
️️️️
Р. Паласио
87'
82'
Замена
Д. Капрари
️️️️
В. Вайсс
77'
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
М. Челик
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Ф. Гуарин
77'
69'
Желтая карточка
М. Челик
Замена
Т. Рокки
️️️️
А. Кассано
68'
66'
Желтая карточка
А. Бальзано
64'
Замена
Э. Касчионе
️️️️
М. Нильсен
Желтая карточка
М. Бенасси
56'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Р. Паласио
54'
Желтая карточка
Р. Паласио
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Кассано
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Макдональд Марига
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
3-5-2
1
Ханданович
2
Перейра
26
Сильвестре
26
Киву
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
13
Гуарин
24
Бенасси
2
Жонатан
99
Кассано
8
Паласио
2-1-5-2
1
Перин
88
Терлицци
19
Капуано
14
Бальзано
5
Нильсен
7
Вайсс
18
Колуччи
8
Бьярнасон
32
Модесто
9
Жонатас
90
Челик
13
Гуарин
16
Мудингай
16
Мудингай
13
Гуарин
8
Паласио
22
Милито
22
Милито
8
Паласио
99
Кассано
18
Рокки
18
Рокки
99
Кассано
5
Нильсен
34
Касчионе
34
Касчионе
5
Нильсен
7
Вайсс
10
Капрари
10
Капрари
7
Вайсс
90
Челик
9
Аббрускато
9
Аббрускато
90
Челик
Остались в запасе
Интер
Пескара
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
41
Сальваторе Фальсо
ВР
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Интер - Пескара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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