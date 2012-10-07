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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Лацио
Пескара - Лацио: обзор матча 07 октября 2012
Пескара
07.10.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
5'
Эрнанес
25'
М. Клозе
36'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Лацио
84'
Замена
Л. Цана
️️️️
Д. Бьява
72'
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Клозе
Желтая карточка
Х. Кинтеро
66'
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
А. Вукушич
66'
61'
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
А. Конко
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
М. Челик
55'
Замена
Жонатас
️️️️
М. Блази
46'
Желтая карточка
М. Блази
43'
36'
ГОЛ! 0:3!
М. Клозе
Пас отдал
Эрнанес
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
Пас отдал
А. Кандрева
5'
ГОЛ! 0:1!
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
3-1-3-3
1
Перин
15
Боккетти
88
Терлицци
19
Капуано
14
Бальзано
18
Колуччи
26
Блази
34
Касчионе
10
Капрари
77
Вукушич
90
Челик
3-5-1-1
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
20
Бьява
87
Кандрева
24
Ледесма
15
Гонсалес
10
Эрнанес
6
Маури
19
Лулич
11
Клозе
90
Челик
11
Кинтеро
11
Кинтеро
90
Челик
77
Вукушич
9
Аббрускато
9
Аббрускато
77
Вукушич
26
Блази
9
Жонатас
9
Жонатас
26
Блази
25
Конко
39
Каванда
39
Каванда
25
Конко
20
Бьява
27
Цана
27
Цана
20
Бьява
11
Клозе
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Клозе
Остались в запасе
Пескара
Лацио
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Пескара - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Адриатико
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