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Александар Коларов - статистика

Завершил карьеру
10 ноября 1985 (40)
#11 | Защитник
187 см | 83 кг
Сербия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 1
19.03.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1 : 1
13.03.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
0 : 2
20.02.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
12.02.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
1 : 2
05.02.2022
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
2 : 1
22.01.2022
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
0 : 0
16.01.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 0
22.12.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Салернитана
0 : 5
17.12.2021
Интер
78' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
4 : 0
12.12.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
3 : 2
21.11.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1 : 1
07.11.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
31.10.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
0 : 2
27.10.2021
Интер
79' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1 : 1
24.10.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3 : 1
16.10.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
1 : 2
02.10.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 2
25.09.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 3
21.09.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
6 : 1
18.09.2021
Болонья
74' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
2 : 2
12.09.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1 : 3
27.08.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 0
21.08.2021
Дженоа
Был в запасе
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