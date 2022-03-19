Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Англии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Англии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Англии 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Суперкубок Италии 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Олимпиада 2008 Товарищеские матчи 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008