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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 16 января 2022
Аталанта
16.01.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Интер
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
М. Пашалич
90'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Л. Муриэль
86'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
85'
82'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
82'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Э. Джеко
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пессина
78'
67'
Замена
Х. Корреа
️️️️
А. Санчес
66'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
66'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
62'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
42'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
М. де Рон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
55
Симоне Панада
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Муссо
3
Пеццелла
28
Демирал
19
Паломино
6
Джимсити
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
8
Пашалич
32
Пессина
10
Муриэль
4-1-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
37
Шкриньяр
95
Бастони
33
Д'Амброзио
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
4
Санчес
10
Джеко
8
Пашалич
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
32
Пессина
59
Миранчук
59
Миранчук
32
Пессина
10
Муриэль
91
Пикколи
91
Пикколи
10
Муриэль
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
10
Джеко
10
Мартинес
10
Мартинес
10
Джеко
4
Санчес
32
Корреа
32
Корреа
4
Санчес
Остались в запасе
Аталанта
Интер
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
55
Симоне Панада
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
55
Симоне Панада
ЦП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аталанта - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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