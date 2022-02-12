Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 12 февраля 2022
Наполи
12.02.2022, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Интер
7'
Л. Инсинье (П)
47'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Интер
90'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Ф. Димарко
Замена
Жуан
️️️️
П. Зелински
84'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Осимхен
84'
Замена
А. Унас
️️️️
Л. Инсинье
84'
84'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
84'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Ф. Руис
74'
60'
Желтая карточка
М. Брозович
47'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Желтая карточка
Л. Инсинье
38'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Инсинье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
3
Кулибали
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
8
Руис
68
Лоботка
20
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
32
Димарко
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
8
Руис
99
Ангисса
99
Ангисса
8
Руис
20
Зелински
15
Жуан
15
Жуан
20
Зелински
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
10
Инсинье
96
Унас
96
Унас
10
Инсинье
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
32
Димарко
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
32
Димарко
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Наполи - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Наполи
Интер
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+