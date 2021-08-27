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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Интер
Верона - Интер: обзор матча 27 августа 2021
Верона
27.08.2021, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Интер
15'
И. Илич
47'
Л. Мартинес
83'
Х. Корреа
90+4'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Интер
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Х. Корреа
Желтая карточка
А. Тамез
88'
87'
Замена
М. Весино
️️️️
Х. Чалханоглу
87'
Замена
С. Сенси
️️️️
Э. Джеко
83'
ГОЛ! 1:2!
Х. Корреа
Пас отдал
М. Дармиан
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Онгла
75'
Замена
П. Давидович
️️️️
Д. Маньяни
75'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Д. Фараони
75'
74'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
66'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Брозович
66'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
65'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
К. Ласанья
️️️️
М. Кансельери
62'
57'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Замена
Н. Казале
️️️️
Ф. Чеккерини
53'
47'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Желтая карточка
Д. Маньяни
28'
ГОЛ! 1:0!
И. Илич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
22
Маттео Кансельери
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
32
Антонио Рагуса
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-2-2-1
96
Монтипо
11
Чеккерини
96
Маньяни
18
Онгла
22
Гюнтер
19
Фараони
88
Лазович
20
Илич
10
Дзакканьи
72
Барак
22
Кансельери
4-1-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
11
Чеккерини
16
Казале
16
Казале
11
Чеккерини
96
Маньяни
27
Давидович
27
Давидович
96
Маньяни
19
Фараони
44
Шутало
44
Шутало
19
Фараони
18
Онгла
61
Тамез
61
Тамез
18
Онгла
22
Кансельери
15
Ласанья
15
Ласанья
22
Кансельери
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
10
Джеко
8
Сенси
8
Сенси
10
Джеко
20
Чалханоглу
15
Весино
15
Весино
20
Чалханоглу
77
Брозович
23
Видаль
23
Видаль
77
Брозович
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Верона
Интер
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
32
Антонио Рагуса
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
32
Антонио Рагуса
ЦФ
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Верона - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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