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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Венеция
Интер - Венеция: обзор матча 22 января 2022
Интер
22.01.2022, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Венеция
40'
Н. Барелла
90'
Э. Джеко
19'
Т. Анри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Венеция
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Дюмфрис
90'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Брозович
82'
Желтая карточка
С. де Врей
81'
81'
Замена
Нани
️️️️
Т. Анри
81'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Д. Окереке
79'
Желтая карточка
М. Кальдара
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
73'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
72'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
72'
68'
Желтая карточка
С. Кийин
65'
Замена
Д. Перец
️️️️
М. Кюизанс
65'
Замена
С. Кийин
️️️️
Т. Тессманн
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Модоло
40'
Желтая карточка
Л. Леццерини
ГОЛ! 1:1!
Н. Барелла
40'
Желтая карточка
А. Бастони
27'
Желтая карточка
Н. Барелла
25'
25'
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
А. Вакка
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Анри
Пас отдал
И. Ампаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
5
Антонио Вакка
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
25
Филиппо Нери
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
17
Нани
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
6
Дамиано Пекиле
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
3-3-2-2
19
Леццерини
4
Ампаду
13
Модоло
31
Ульманн
23
Кальдара
5
Вакка
32
Чеккарони
6
Тессманн
27
Кюизанс
29
Окереке
9
Анри
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
77
Брозович
15
Весино
15
Весино
77
Брозович
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
5
Вакка
16
Фьордилино
16
Фьордилино
5
Вакка
6
Тессманн
13
Кийин
13
Кийин
6
Тессманн
27
Кюизанс
8
Перец
8
Перец
27
Кюизанс
29
Окереке
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
29
Окереке
9
Анри
17
Нани
17
Нани
9
Анри
Остались в запасе
Интер
Венеция
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
85
Ники Мяенпяя
ВР
25
Филиппо Нери
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Дамиано Пекиле
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
25
Филиппо Нери
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Дамиано Пекиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Интер - Венеция
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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