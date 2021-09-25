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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 25 сентября 2021
Интер
25.09.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
5'
Л. Мартинес
71'
Э. Джеко
30'
Р. Малиновский
38'
Р. Толой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
90'
Желтая карточка
Р. Толой
Пенальти не реализован!
Ф. Димарко
85'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
81'
77'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Д. Дзаппакоста
ГОЛ! 2:2!
Э. Джеко
71'
Желтая карточка
Н. Барелла
70'
70'
Замена
Й. Меле
️️️️
Х. Луис Паломино
64'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
63'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
М. Пессина
63'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Д. Сапата
62'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
57'
Замена
М. Весино
️️️️
Х. Чалханоглу
57'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
57'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
43'
38'
ГОЛ! 1:2!
Р. Толой
30'
ГОЛ! 1:1!
Р. Малиновский
21'
Желтая карточка
Д. Сапата
19'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
Желтая карточка
А. Бастони
12'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
5'
4'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Сангалли
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
3-3-1-2-1
1
Муссо
19
Паломино
2
Толой
28
Демирал
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
32
Пессина
91
Сапата
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
20
Чалханоглу
15
Весино
15
Весино
20
Чалханоглу
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
32
Пессина
6
Джимсити
6
Джимсити
32
Пессина
19
Паломино
21
Меле
21
Меле
19
Паломино
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
8
Пашалич
77
Дзаппакоста
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
91
Сапата
91
Пикколи
91
Пикколи
91
Сапата
Остались в запасе
Интер
Аталанта
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Сангалли
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
8
Тен Коопмейнерс
ОП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Сангалли
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Остались в запасе
8
Тен Коопмейнерс
ОП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Аталанта
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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