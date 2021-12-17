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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Интер
Салернитана - Интер: обзор матча 17 декабря 2021
Салернитана
17.12.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 5
Завершен
Интер
11'
И. Перишич
33'
Д. Дюмфрис
52'
А. Санчес
77'
Л. Мартинес
87'
Р. Гальярдини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салернитана - Интер
87'
ГОЛ! 0:5!
Р. Гальярдини
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Н. Гьембер
80'
78'
Замена
А. Коларов
️️️️
И. Перишич
77'
ГОЛ! 0:4!
Л. Мартинес
76'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
71'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Брозович
Замена
П. Ярочински
️️️️
Л. Раньери
71'
Замена
С. Гондо
️️️️
Ф. Рибери
71'
Замена
А. Скьявоне
️️️️
Г. Кастанос
61'
Замена
М. Джурич
️️️️
Сими
61'
56'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
56'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
56'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
Желтая карточка
Н. Гьембер
54'
52'
ГОЛ! 0:3!
А. Санчес
Пас отдал
Х. Чалханоглу
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Э. Джеко
18'
Желтая карточка
Н. Барелла
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Седрик Гондо
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-2-4-1
19
Фьорилло
21
Богдан
23
Гьембер
15
Делли Карри
5
Гальоло
20
Раньери
7
Рибери
29
Кулибали
10
Оби
20
Кастанос
9
Сими
3-1-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
95
Бастони
6
де Врей
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
4
Санчес
10
Джеко
23
Гьембер
20
Цортеа
20
Цортеа
23
Гьембер
20
Раньери
44
Ярочински
44
Ярочински
20
Раньери
20
Кастанос
8
Скьявоне
8
Скьявоне
20
Кастанос
7
Рибери
11
Гондо
11
Гондо
7
Рибери
9
Сими
11
Джурич
11
Джурич
9
Сими
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
5
Перишич
11
Коларов
11
Коларов
5
Перишич
77
Брозович
21
Гальярдини
21
Гальярдини
77
Брозович
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
Остались в запасе
Салернитана
Интер
27
Вид Белец
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Вайди Кечрида
ПЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
13
Ионуц Раду
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Вайди Кечрида
ПЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Салернитана - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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