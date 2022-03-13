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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 13 марта 2022
Торино
13.03.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Интер
12'
Бремер
90+3'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Интер
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Э. Джеко
84'
Желтая карточка
Р. Госенс
Замена
С. Риччи
️️️️
С. Лукич
82'
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Белотти
82'
81'
Желтая карточка
Ф. Димарко
Желтая карточка
А. Иццо
78'
Замена
К. Ансальди
️️️️
У. Синго
77'
Замена
Р. Родригес
️️️️
А. Буонджорно
76'
76'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Х. Чалханоглу
68'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
68'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Весино
67'
Желтая карточка
А. Раноккия
Замена
А. Иццо
️️️️
К. Джиджи
51'
46'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
46'
Замена
Р. Госенс
️️️️
И. Перишич
31'
Желтая карточка
А. Бастони
ГОЛ! 1:0!
Бремер
Пас отдал
Т. Побега
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
31
Альберто Милан
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-3-2-1-1
99
Бериша
26
Джиджи
3
Бремер
4
Буонджорно
90
Синго
8
Мандрагора
23
Войвода
23
Лукич
4
Побега
7
Брекало
11
Белотти
4-3-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
37
Шкриньяр
95
Бастони
13
Раноккия
20
Чалханоглу
23
Барелла
15
Весино
5
Перишич
10
Джеко
10
Мартинес
4
Буонджорно
15
Родригес
15
Родригес
4
Буонджорно
90
Синго
14
Ансальди
14
Ансальди
90
Синго
26
Джиджи
4
Иццо
4
Иццо
26
Джиджи
23
Лукич
21
Риччи
21
Риччи
23
Лукич
11
Белотти
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Белотти
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
5
Перишич
8
Госенс
8
Госенс
5
Перишич
15
Весино
23
Видаль
23
Видаль
15
Весино
20
Чалханоглу
32
Корреа
32
Корреа
20
Чалханоглу
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Торино
Интер
31
Альберто Милан
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
24
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
31
Альберто Милан
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Торино - Интер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
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