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Александар Коларов
Новости
Александар Коларов - новости
Завершил карьеру
10 ноября 1985 (40)
#11 | Защитник
187 см | 83 кг
Сербия
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Публикации
Чемпион Англии и Италии Коларов завершил карьеру
2022.06.19 14:22
Коларов может завершить карьеру до окончания сезона и войти в тренерский штаб «Интера»
2022.01.18 08:46
1
«Интер» может досрочно вернуть Ванхесдена из аренды в «Дженоа», чтобы заменить Коларова
2021.12.25 20:52
«Интер» продлил соглашение с 35-летним Коларовым
2021.07.06 17:29
Журналист Скира: «Интер» продлил контракт с Коларовым до 2022 года
2021.06.29 19:47
«Болонья» работает над подписанием 35-летнего Коларова
2021.06.20 08:50
«Интер» летом могут покинуть пять игроков
2021.05.22 19:56
1
Фото
Коларов стал игроком «Интера»
2020.09.08 16:18
Ди Марцио: Коларов сегодня прилетит в Милан для завершения перехода в «Интер»
2020.09.07 10:50
1
Журналист Романо: «Интер» в ближайшие часы купит Коларова за 2 миллиона»
2020.08.28 20:36
Коларов может перейти из «Ромы» в «Интер»
2020.08.27 23:45
1
«Рома» может предложить Коларову должность в клубе
2020.05.24 11:46
«Рома» продлила контракт с 34-летним Коларовым
2020.01.07 16:52
Журналист Скира: «Рома» предложит Коларову новый контракт и должность в клубе после завершения карьеры»
2019.12.25 08:11
Коларов может сменить «Рому» на «Интер»
2019.06.01 17:25
Opta не включила Роналду в сборную сезона Серии А
2019.05.27 14:56
12
Фото
Фанаты «Ромы» после вылета из Кубка нарисовали оскорбительные граффити около дома Коларова
2019.02.02 17:08
Фото
Коларову вручили ключи от «Лады 4х4» за гол Коста-Рике на «Самара Арене»
2018.09.11 19:00
16
Коларов: «Кто назначил на матч Сербия – Швейцария судью из Германии? Он постоянно о чем-то общался со швейцарцами на немецком»
2018.06.23 13:46
15
Коларову подарили «Ладу 4x4» после победы над Коста-Рикой
2018.06.17 21:54
15
Видео
Коларов признан лучшим игроком матча Коста-Рика – Сербия
2018.06.17 17:58
Видео
ЧМ-2018. Гол Коларова со штрафного принес сербам победу над Коста-Рикой
2018.06.17 16:57
1
Фото
Салах, Роналду, Месси – в команде сезона Лиги чемпионов по версии Whoscored
2018.05.28 12:09
10
Фото
Whoscored представил команду сезона-2017/18. В нее вошли Роналду и Месси. Салах – нет
2018.05.25 13:59
8
Шик, Коларов, Де Росси – в основе «Ромы» на матч с «Ливерпулем»; Салах, Робертсон, Арнолд сыграют у гостей
2018.05.02 20:55
1
Коларов: «Рома» должна доказать, что заслуживает места в ЛЧ»
2018.04.10 11:46
1
Видео
Официально: Коларов – футболист «Ромы», римский клуб записал видеопрезентацию
2017.07.23 01:04
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Фото
Коларов прибыл в расположение «Ромы»
2017.07.22 09:29
1
Коларов покинет «Манчестер Сити» и перейдет в «Рому» за 5 миллионов
2017.07.21 18:21
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Компани готов помочь «Манчестер Сити» в игре с «Сандерлендом»
2017.03.04 07:03
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