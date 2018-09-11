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  • Коларову вручили ключи от «Лады 4х4» за гол Коста-Рике на «Самара Арене»

Коларову вручили ключи от «Лады 4х4» за гол Коста-Рике на «Самара Арене»

11 сентября 2018, 19:00
16

Посол России в Белграде Александр Чепурин вручил защитнику сборной Сербии Александару Коларову ключи от автомобиля «Лада 4x4». Такой подарок футболисту решил сделать и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров за гол, забитый на «Самара-Арене» в ворота Коста-Рики (1:0) в первом туре группового раунда чемпионата мира-2018.

«Сегодня Александру Коларову передан автомобиль – подарок губернатора Самарской области за первый гол на построенном к ЧМ по футболу стадионе «Самара Арена».

Тогда, 17 июня, Сербия одолела Коста-Рику. Восхищаемся Александром как футболистом и человеком. Желаем сербской сборной новых побед!» – написал Чепурин в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Сербия Коста-Рика Коларов Александар
Комментарии (16)
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Dr Metal
1536683052
Лучше бы в детский дом деньги перевёл, раз девать некуда
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Chesn0k
1536683751
какие ключи? разводные?)
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Toomans
1536684997
Губернатор идиот.
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SmilingDevil
1536686635
епать, у неё ещё и ключи есть, я думал так - с горки толкнул и поехал (
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Nikita Suarez
1536686745
А тачка в Самаре осталась! Пусть сам перегоняет
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dddolphin
1536687033
Лучше бы набор ключей в придачу задарили. А то, бедняга Коларов, до дома рискует не доехать...
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Антон bx14e
1536687483
дурдом..
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zigbert
1536688767
Как ни как первый гол на новом стадионе.
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Cules2013
1536689384
Воистину богатая страна, в следующем году все обязательно будем на Мальдивах. Ну вот никак нельзя было отделаться какой-то медалью почётной, раз уж выпендриться решили - сделали бы его почётным жителем Самары))). Уверен, что Коларов вообще и думать не думал о каких-то призах по этому поводу, и Лада ему эта зачем? Я не говорю, что это плохая машина, но зачем? Если нужно было куда-то средства списать, дали бы Газинскому за первый гол сборной на этом ЧМ.
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BlackMurder
1536695921
Он ее продал на авито
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