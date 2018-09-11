Коларову вручили ключи от «Лады 4х4» за гол Коста-Рике на «Самара Арене»

Посол России в Белграде Александр Чепурин вручил защитнику сборной Сербии Александару Коларову ключи от автомобиля «Лада 4x4». Такой подарок футболисту решил сделать и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров за гол, забитый на «Самара-Арене» в ворота Коста-Рики (1:0) в первом туре группового раунда чемпионата мира-2018.

«Сегодня Александру Коларову передан автомобиль – подарок губернатора Самарской области за первый гол на построенном к ЧМ по футболу стадионе «Самара Арена».

Тогда, 17 июня, Сербия одолела Коста-Рику. Восхищаемся Александром как футболистом и человеком. Желаем сербской сборной новых побед!» – написал Чепурин в твиттере.