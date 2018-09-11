Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коларову вручили ключи от «Лады 4х4» за гол Коста-Рике на «Самара Арене»

    Посол России в Белграде Александр Чепурин вручил защитнику сборной Сербии Александару Коларову ключи от автомобиля «Лада 4x4». Такой подарок футболисту решил сделать и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров за гол, забитый на «Самара-Арене» в ворота Коста-Рики (1:0) в первом туре группового раунда чемпионата мира-2018.

    «Сегодня Александру Коларову передан автомобиль – подарок губернатора Самарской области за первый гол на построенном к ЧМ по футболу стадионе «Самара Арена».

    Тогда, 17 июня, Сербия одолела Коста-Рику. Восхищаемся Александром как футболистом и человеком. Желаем сербской сборной новых побед!» – написал Чепурин в твиттере.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2018 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 12 сентября 2018, 09:57

      Пипец.. Человек гол забил на ЧМ, а его наказывают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 05:09

      А если бы костариканец первым забил, как бы ему через океан машину гнали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 сентября 2018, 22:58

      Он ее продал на авито

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 11 сентября 2018, 21:33

      Одноразовый презент

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 сентября 2018, 21:09

      Воистину богатая страна, в следующем году все обязательно будем на Мальдивах.
      Ну вот никак нельзя было отделаться какой-то медалью почётной, раз уж выпендриться решили - сделали бы его почётным жителем Самары))). Уверен, что Коларов вообще и думать не думал о каких-то призах по этому поводу, и Лада ему эта зачем? Я не говорю, что это плохая машина, но зачем?
      Если нужно было куда-то средства списать, дали бы Газинскому за первый гол сборной на этом ЧМ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 20:59

      Как ни как первый гол на новом стадионе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 сентября 2018, 20:38

      дурдом..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 11 сентября 2018, 20:30

      Лучше бы набор ключей в придачу задарили.
      А то, бедняга Коларов, до дома рискует не доехать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 11 сентября 2018, 20:25

      А тачка в Самаре осталась! Пусть сам перегоняет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 11 сентября 2018, 20:23

      епать, у неё ещё и ключи есть, я думал так - с горки толкнул и поехал (

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11