Коларову вручили ключи от «Лады 4х4» за гол Коста-Рике на «Самара Арене»

Пипец.. Человек гол забил на ЧМ, а его наказывают...
Посол России в Белграде Александр Чепурин вручил защитнику сборной Сербии Александару Коларову ключи от автомобиля «Лада 4x4». Такой подарок футболисту решил сделать и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров за гол, забитый на «Самара-Арене» в ворота Коста-Рики (1:0) в первом туре группового раунда чемпионата мира-2018.
«Сегодня Александру Коларову передан автомобиль – подарок губернатора Самарской области за первый гол на построенном к ЧМ по футболу стадионе «Самара Арена».
Тогда, 17 июня, Сербия одолела Коста-Рику. Восхищаемся Александром как футболистом и человеком. Желаем сербской сборной новых побед!» – написал Чепурин в твиттере.
Данас Александру Коларову је предат аутомобил „Лада“, поклон гувернера Самарске области за први гол на стадиону „Самара Арена“ изграђеном за СП у фудбалу. Тада, 17. јуна, Србија је савладала Коста Рику. Дивимо се Александру као фудбалеру и човеку. Желимо српском тиму нове победе! pic.twitter.com/kosW6ZdmLt— Александр Чепурин (@AVChepurin) 11 сентября 2018 г.