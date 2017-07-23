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    Официально: Коларов – футболист «Ромы», римский клуб записал видеопрезентацию

    «Рома» анонсировала трансфер Александара Коларова, разместив ролик, в котором работник пиар-отдела клуба рассказывает защитнику сценарий его видеопрезентации.

    – Сейчас все большие клубы снимают ролики, в которых объявляют о переходах. Для вас мы придумали кое-что грандиозное. Сценарий уже готов, я сейчас быстро по нему пробегусь.

    Мы наймем двух актеров, которые похитят вас из отеля. Один будет в маске клоуна, другой – в женской одежде. Следующая сцена: открываются двери лифта, там стоит Раджа с фиджет-спиннером в руке. Он бросает спиннер в одного из бандитов, будто сюрикэн, и перерезает ему горло.

    Но другой бандит застрелит Раджу и посадит вас с собой в невидимый автомобиль. Потом будет сумасшедшая погоня с полицейскими машинами и вертолетами. В итоге вы столкнетесь с автомобилем Льюиса Хэмилтона. Вертолет приземлится и спасет вас. Вы увидите, что шея пилота также перерезана, и снимете с него маску, как в «Скуби-Ду». Этим человеком окажется первый преступник, которого, как вам казалось, убил Раджа.

    Вы его похитителя и украдете его парашют. Вы прыгаете из вертолета, но из-за глобального потепления начинается торнадо, которое уносит вас в Морокко. Вы приземляетесь на дерево, где сидят козлы.

    Нормально звучит?

    – Нет, – сказал Коларов и покинул помещение.

    Источник: ФК «Рома»

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    23.07.2017 01:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 23 июля 2017, 14:16

      супер, куда лучше чем про турка.
      Вот только это что: "Вы его похитителя и украдете его парашют", переводчик может что-то другое имел вместо "вы его" ))?

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