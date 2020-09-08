Коларов стал игроком «Интера»

на 4 состав стали набирать
Левый защитник «Ромы» Александар Коларов перешел в «Интер», сообщается на официальном сайте миланского клуба.
По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро.
- Коларов выступает за «Рому» с июля 2017 года.
- Он сыграл 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
ANNUNCIOAleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! https://t.co/fss4C9gU2n#WelcomeKolarov #NotForEveryone pic.twitter.com/3HjmxqAATJ— Inter (@Inter) September 8, 2020