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    Коларов стал игроком «Интера»

    Левый защитник «Ромы» Александар Коларов перешел в «Интер», сообщается на официальном сайте миланского клуба.

    По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро.

    • Коларов выступает за «Рому» с июля 2017 года.
    • Он сыграл 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10940

      KLIM777 2 часа назад

      на 4 состав стали набирать

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