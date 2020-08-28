Журналист Романо: «Интер» в ближайшие часы купит Коларова за 2 миллиона»

Крайний защитник «Ромы» Александар Коларов вскоре перейдет в «Интер». Его покупают по просьбе главного тренера Антонио Конте.
«Коларов на пути в «Интер». Соглашение с «Ромой» достигнут в ближайшие часы. Окончательная сумма трансфера – 2 миллиона евро. У Конте будет левый защитник, о котором он просил», – написал Фабрицио Романо.
- За «Рому» серб выступает с июля 2017 года, сыграл 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
- «Интер» в прошлом сезоне Серии А финишировал вторым.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,3 миллиона человек.