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    Журналист Романо: «Интер» в ближайшие часы купит Коларова за 2 миллиона»

    Крайний защитник «Ромы» Александар Коларов вскоре перейдет в «Интер». Его покупают по просьбе главного тренера Антонио Конте.

    «Коларов на пути в «Интер». Соглашение с «Ромой» достигнут в ближайшие часы. Окончательная сумма трансфера – 2 миллиона евро. У Конте будет левый защитник, о котором он просил», – написал Фабрицио Романо.

    • За «Рому» серб выступает с июля 2017 года, сыграл 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
    • «Интер» в прошлом сезоне Серии А финишировал вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,3 миллиона человек.

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