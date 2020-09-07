Ди Марцио: Коларов сегодня прилетит в Милан для завершения перехода в «Интер»

Левый защитник «Ромы» Александар Коларов близок к переходу в «Интер».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, уже сегодня футболист прилетит в Милан из расположения сборной Сербии.

У 34-летнего фулбека запланировано медицинское обследование, после прохождения которого он заключит контракт с новым клубом.