Ди Марцио: Коларов сегодня прилетит в Милан для завершения перехода в «Интер»

Левый защитник «Ромы» Александар Коларов близок к переходу в «Интер».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, уже сегодня футболист прилетит в Милан из расположения сборной Сербии.
У 34-летнего фулбека запланировано медицинское обследование, после прохождения которого он заключит контракт с новым клубом.
- Коларов выступает за «Рому» с июля 2017 года.
- Он сыграл 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио