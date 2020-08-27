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    Коларов может перейти из «Ромы» в «Интер»

    «Интер» работает над трансфером левого защитника «Ромы» Александара Коларова.

    По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб уже согласовал с 34-летним футболистом условия личного контракта.

    Теперь «Интеру» необходимо договориться с «Ромой» о сумме сделки. Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Сам Коларов хочет поработать вместе с главным тренером миланцев Антонио Конте.

    За «Рому» серб выступает с июля 2017 года, сыграл 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 ассистов.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    27.08.2020 23:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5339

      Hektor 84 10 минут назад

      Зачем? У Интера слева есть не менее молодой Янг.

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