Коларов может перейти из «Ромы» в «Интер»

«Интер» работает над трансфером левого защитника «Ромы» Александара Коларова.

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб уже согласовал с 34-летним футболистом условия личного контракта.

Теперь «Интеру» необходимо договориться с «Ромой» о сумме сделки. Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Сам Коларов хочет поработать вместе с главным тренером миланцев Антонио Конте.

За «Рому» серб выступает с июля 2017 года, сыграл 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 ассистов.